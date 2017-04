Es sei ihr unangenehm gewesen, ständig über sich selbst zu reden, um den Film zu bewerben, erklärte die 27-Jährige dem US-Magazin "Vanity Fair" in einem Interview.

In dieser Zeit hätten ihr Schauspielkolleginnen wie Emma Stone und Jennifer Lawrence viel Kraft gegeben, sagte Larson: "Ich konnte mit ihnen über alles sprechen, was in meinem Leben passierte, und das waren Leute, die das alles bereits erlebt hatten." Die Unterstützung ihrer Freundinnen bedeute ihr sehr viel: "Das hat mir das Leben gerettet."

Als Stone in diesem Jahr mit einem Oscar für ihre Hauptrolle im Musical "La La Land" ausgezeichnet wurde, ergriff Larson die Gelegenheit, sich für die Hilfsbereitschaft der Freundin zu revanchieren: Auf Instagram veröffentlichte sie nach der Verleihung ein Foto, das zeigt, wie sie Stone umarmt, und schrieb dazu: "Wisst ihr, was besser ist als gewinnen? Zuzusehen, wie deine Freundin gewinnt."