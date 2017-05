Damit sich Auftraggeber für sie interessierten, müsse sie die Beziehung zu ihren Fans auf Facebook und Instagram intensiv pflegen, betont die 29-Jährige im Gespräch mit dem "Bieler Tagblatt". Mittlerweile habe sie acht Millionen Follower.

"Das schafft man nicht nur, indem man gut aussieht", sagt Tchoumi. Es brauche noch andere Talente. "Das Wichtigste ist, dass man ein inneres Feuer verspürt für das, was man tut." Sie liebe Mode und Technologie. "Mode ist für mich Kunst." Und technische Geräte sowie neue Medien hätten sie schon immer fasziniert. "Deshalb gefällt es mir, jeden Tag damit zu arbeiten - von dem Augenblick an, in dem ich erwache, bis spät in die Nacht."

Xenia Tchoumi versteht sich als unabhängige, starke Frau. Es störe sie, wenn sie höre, dass Frauen nur wegen eines Mannes an ihrer Seite erfolgreich sein könnten. "Das ist Sexismus."