Bill Clinton: Wurde durch Hillary zum «passionierten Läufer»

Davor habe er das nicht getan, sagte der 73-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) in New York beim "Time 100 Health Summit", dem Gesundheitsgipfel des US-Magazins "Time". Und weiter: "Ich bin normalerweise 32 bis 40 Kilometer pro Woche gelaufen, niemals mehr als etwa 14 Kilometer am Stück. Aber ich war ein passionierter Läufer."

Auf die Frage des Moderators, was er rückblickend gern verändern würde an seinem Gesundheitsverhalten, antwortete Clinton: "Ich würde viel weniger Frittiertes essen."

Bill Clinton war von 1993 bis 2001 42. Präsident der USA. Seine heute 71-jährige Frau Hillary lernte er 1973 an der Eliteuniversität Yale kennen, wo er seinen Abschluss in Rechtswissenschaften ablegte. Seit 1975 ist er mit Hillary verheiratet. Sie war von 2009 bis 2013 US-Aussenministerin und 2016 demokratische Kandidatin für die US-Präsidentschaftswahl. Gemeinsam haben sie eine Tochter, Chelsea.