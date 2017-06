Sie konzentriere sich auf das, was sie gerade herstelle, sehe nichts vom Film - "aber ich höre hin und mache Kopfkino daraus", sagte die 36-jährige frühere Frontfrau der Band Gossip der Zeitschrift "Barbara". So bekomme sie mehr von einem Film mit als nur die ersten fünf Minuten.

Beth Dittos erstes Album als Solokünstlerin mit dem Titel "Fake Sugar" erscheint am Freitag, 16. Juni. Die Sängerin danach am Montreux Jazz Festival, am Open Air St. Gallen und im Herbst im Zürcher Volkshaus zu sehen.