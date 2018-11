Dear/liebes @TwitterSupport! This goes not, that you sperrst the Konto of mein good friend and famous Swiss Schriftwriter Martin Suter just because he twittered gereimte Poems! Make it backgoing! #freemartinsutercom! #notaterrorist #freepoemsontwitter! — Viktor Giacobbo (@viktorgiacobbo) 6. November 2018

Dear @Twitter, vom your @TwitterSupport have I not yet an Antword become (see #lasttweet) & don't verchange our Swiss personen Martin Suter with Keller-Suter! Make the sperring backgoing! #freemartinsutercom#freepoemsontwitter#severalsutersinswitzerland — Viktor Giacobbo (@viktorgiacobbo) 6. November 2018