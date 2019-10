Bericht: Secret Service befragte Eminem wegen Anti-Trump-Text

Das geht aus Behördenunterlagen hervor, die das Internetportal "Buzzfeed" am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte. Eminem hatte 2017 im Song "Framed" darüber fantasiert, Ivanka Trump zu entführen und in einem Teich zu versenken. In anderen Songs griff er Donald Trump an.

Mitarbeiter des Secret Service, der für den Schutz des US-Präsidenten und seiner Familie zuständig ist, luden den Musiker demnach Anfang 2018 vor, nachdem ein Mitarbeiter des Promiportals "TMZ" die Behörden auf den Songtext hingewiesen hatte. Der "besorgte Bürger" habe angefragt, ob der Secret Service Ermittlungen diesbezüglich einleiten werde.

Nach der Befragung von Eminem strengte der Sicherheitsdienst dem Bericht zufolge keine weiteren Ermittlungen mehr an. Der 47-jährige Rapper und Trump-Kritiker, der eigentlich Marshall Mathers heisst, thematisierte ein Treffen mit Sicherheitsmitarbeitern später in seinem Song "The Ringer".