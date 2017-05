Wochenlang hatte er sich vorbereitet. War alle Möglichkeiten im Kopf durchgegangen. Er wollte Stecks Everest-Lhotse-Projekt im Himalaya fotografisch zu dokumentieren. Robert Bösch ist Bergsteigerfotograf und war zwanzig Jahre gut mit Steck befreundet. "Waren es am Anfang unserer Bekanntschaft einige – zum Teil wilde – Fotoprojekte, so kamen danach viele Klettereien und Bergtouren dazu", schreibt der Fotograf in seinem Nachruf, der auf dem Onlineportal bergsteiger.de erschienen ist.

Als Ueli Steck am 30. April am Nuptse in den Tod stürzte, landete Robert Bösch in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal. Bei seiner Ankunft dann der Schock. "Am Flughafen wartete Dendi Sherpa auf mich. Kein Lächeln, nur der leise gesprochene Satz 'I have very bad news, Ueli is dead.'", erzählt Bösch in seinem Bericht. Er hatte gehofft, dass noch ein zweiter Bergsteiger an diesem Morgen unterwegs gewesen ist. Dass es ein Irrtum sei. Später durch das Telefonat mit dem Helikopterpilot die Gewissheit: "Kein Irrtum. Gewissheit. Einer der weltbesten Bergsteiger ist tot."