Auch mit seinem potenziellen Schwiegervater, dem ehemaligen deutschen Fussballprofi Günter Netzer, läuft es gut. "Ein cooler Typ", erzählte Baschi dem "SonntagsBlick". "Ausserdem sind wir beide im Sternzeichen Jungfrau. Vielleicht mögen wir uns deshalb sehr."

Dem 31-jährigen Basler ist es in seiner aktuellen Liebes- und Familienkonstellation so wohl, dass er sich gut vorstellen kann, demnächst Nägel mit Köpfen zu machen. "Eine gemeinsame Wohnung dürfte unser nächstes grösseres Projekt sein", so Baschi, der mit bürgerlichem Namen Sebastian Bürgin heisst, über seine Zukunft mit Alana. Und nicht nur das: "Ein kleiner Baschi wäre schon sehr cool."