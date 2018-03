Erstmals war die lächelnde Fleisch-Puppe in einer Werbung des Restaurants zum Valentinstag zu sehen, seitdem taucht sie aber immer wieder auf Fotos von Gästen auf. "Ziemlich kreative Präsentation für Short Ribs", schrieb ein Nutzer zu einem Foto auf Instagram. Beim in den USA als "hot pot" bekannten Gericht werden Fleischscheiben, Fisch und Gemüse in einen Topf mit kochender Brühe am Tisch gegart - eine Art Fondue Chinoise.