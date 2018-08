Ein Arzt habe Eicher Auftrittsverbot erteilt, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Er müsse auf ärztlichen Rat einige Wochen bis Monate pausieren, teilte Eicher mit. "Ich entschuldige mich bei meinen Mitmusikern, Technikern, bei den Organisatoren und bei Ihnen, mein verehrtes Publikum", schrieb er in einem persönlichen Brief.

Geplant waren literarisch-musikalischen Veranstaltungen rund um ihr "Song Book" mit Texten von Martin Suter und Liedern von Stephan Eicher ab Ende September in München, Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt.

Das "Song Book" mitsamt CD enthält Lieder auf Schweizerdeutsch, für die Suter die Texte geschrieben hat. Zwischen den abgedruckten Songtexten stehen amüsante und ironische Texte über Begegnungen zwischen den beiden Künstlern - alles frei erfunden, wie Suter selbst sagt.