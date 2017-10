Welch war davon offensichtlich alles andere als begeistert - sie reiht sich damit ein bei zahlreichen Popmusikern, die gegen die Nutzung ihrer Lieder durch konservative Politiker protestieren.

"Die heutige Verwendung von 'You've Got The Love' auf dem konservativen Parteitag war nicht von uns genehmigt und wäre auch nicht genehmigt worden, wenn sie uns gefragt hätten", schrieb sie am Mittwochabend auf Twitter und forderte: "Wenn die konservative Partei dann in Zukunft darauf verzichten könnte, unsere Musik zu nutzen."

Der Song ist allerdings eine Coverversion des 1986 erschienenen Stücks "You Got The Love" der Sängerin Candi Staton. Er war Teil des 2009 erschienenen Albums "Lungs" von Florence + The Machine und wurde auch als Single veröffentlicht.