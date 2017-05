Diese kann er wegen seiner 20-jährigen Ehe mit der italienischen Filmproduzentin Livia Giuggioli bekommen, berichtete die britische Tageszeitung "Daily Mail".

Der 56-jährige Schauspieler, der fliessend Italienisch spricht, besitzt ein Haus in Umbrien. Er wolle die doppelte Staatsangehörigkeit, genau wie seine Frau und seine Söhne Luca und Matteo haben, berichtete das Blatt. In den vergangenen Monaten hatte Firth in mehreren Interviews immer wieder den Brexit scharf kritisiert.