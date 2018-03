Seine Kinder würden in Down Under sogar die Schule besuchen, erzählte der 56-Jährige der "Luzerner Zeitung" und der "Nidwaldner Zeitung". Die Schulbank drücken will auch Rima selbst: "Ich will mich sprachlich weiterbilden."

Allerdings wird der Künstler zwischendurch für einige Auftritte aus Australien nach Europa zurückkehren. "Ich gebe es zu: Ich bin ein 'Heimweh-Schweizer'", so Rima.