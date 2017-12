Sie wolle alles machen, was ihr "so viel Spass macht und mich so sehr interessiert, dass es auch anderen was bringt", sagt die 51-jährige Komikerin und Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Das nur für mich zu machen, finde ich relativ blöd. Ich mag teilen, ich bin ein totaler Teiler."

Aktuell dreht sie mit Maria Schrader und Sylvester Groth "Deutschland 86" eine Spionageserie, angelegt in DDR-Zeiten. "Ein ernstes Thema. Eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten und der tatsächlichen Stasi-Historie basiert." Sie spiele eine "für die kommerzielle Ausrichtung der DDR zuständige Lady", schildert Engelke. "Mit der Rolle bin ich auch nicht weit weg von meinem Interesse an Vermittlung, denn das ist Geschichtsvermittlung."

Zudem ist sie in der WDR-Reportage "Sowas wie Angst" am 14. Dezember zu sehen. Neben Filmen werde sie auch weiter Comedy machen, als Moderatorin und Synchronsprecherin arbeiten. Schon als 13-Jährige hatte sie Kindersendungen moderiert.

Engelke, dreifache Mutter, sieht sich als "jemand, der sich gern verkleidet und im Spielen gerne jemand anderes ist". Privat führe sie "kein lautes Rote-Teppich-Leben, sondern ein sehr unspektakuläres, unglamouröses Leben".