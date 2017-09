Bocelli, einer der erfolgreichsten Tenöre der Welt, befindet sich gerade auf Welttournee. Am 19. Januar 2019 macht er Halt in der St.-Jakobs-Halle in Basel. Darauf freut sich der 58-Jährige, wie er dem "Blick" sagte: "Das Publikum hier ist immer so aufmerksam und warmherzig." Er fühle sich richtiggehend zu Hause in der Schweiz - denn sie erinnere ihn an seine Heimat in der Toskana.