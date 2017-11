In einem langen Instagram-Kommentar vom Mittwoch erklärte die 29-jährige, die nun Alena Fritz heisst, Berater und Agenten hätten ihr vom Namenswechsel abgeraten.

Aber, so schrieb die Deutsche, die lange in der Schweiz lebte, sie seien nun eine Familie und das sei ihr "wichtiger als irgend etwas das ich mir aufgebaut habe". Über den Namenswechsel des Models hatte am Mittwoch die "SI online" berichtet.

Das Ehepaar Fritz wurde im August dieses Jahres Eltern eines kleinen Mädchens. Die Hochzeit erfolge Ende Oktober im engsten Familienkreis.