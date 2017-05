Die beiden haben das Heu aber nicht nur musikalisch auf der gleichen Bühne. Seit er den Kulturminister letztes Jahr im Rahmen des Grand Prix Musik kennengelernt habe, seien sie gute Freunde, sagte Jundt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda. "Wenn Alain in Berlin ist und Zeit hat, besucht er mich."

Inzwischen hat das Trio, dem auch der Bonaparte-Schlagzeuger angehört, in der deutschen Hauptstadt sogar schon Songs aufgenommen. "Die sind jedoch nicht zur Veröffentlichung gedacht", so der Musiker, der am 2. Juni sein neues Bonaparte-Album "The Return Of Stravinsky Wellington" herausbringt. Zumindest im Moment nicht.