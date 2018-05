"Wir hatten von Beginn an viel Freude an diesem Song und wussten, dass er rund ist", sagten Lorenz Häberli (31) und Luc Oggier (29) dem Online-Portal 20.min. "Was aber dann passiert, hat wenig mit uns zu tun, sondern vor allem mit den Leuten, denen das Lied gefällt."

Der letzte Schweizer Song, der sich zehn Wochen an der Chartspitze beweisen konnte, ist "Chihuahua" von DJ Bobo. Das war 2003. Den gleichen Erfolg hatten 1969 die Minstrels mit "Grüezi wohl Frau Stirnimaa" gefeiert.