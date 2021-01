Passagier aus Brasilien: Polizei findet am Flughafen Zürich 1,5 Kilo Kokain in Rucksack

(sat) Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist die Kontrolle bereits am Donnerstag erfolgt. Der 23-Jährige sei von Brasilien nach Zürich gereist. Bei einer Kontrolle sei der Verdacht aufgekommen, dass es sich bei dem Mann um einen Drogenkurier handeln könnte. Die Überprüfung förderte dann Kokainblöcke zutage, die in den Seitenwänden seines Rucksacks eingebaut waren. Zur Bestimmung ist das Kokain dem Forensischen Institut Zürich überbracht worden. Der Festgenommene wurde nach der polizeilichen Befragung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2021: