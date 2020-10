Neu ab Dezember: Aus der Schweiz mit dem Zug ohne umsteigen in den Europa-Park

(sre) Mit dem Zug direkt in den Europa-Park: Eine neue Verbindung der Deutschen Bahn (DB) macht dies aus der Schweiz ab dem 13. Dezember möglich. Im Rahmen des Fahrplanwechsels verstärkt die DB nämlich das Angebot im Fernverkehr im Rheintal. Der Eurocity-Express Frankfurt-Mailand hält dann neu täglich in Ringsheim.

Mit direkten Zustiegsmöglichkeiten in Brig (13:19 Uhr), Visp, Spiez, Thun, Bern (14:36 Uhr), Olten und Basel SBB (15.38 Uhr) solle die Anreise per Zug für Schweizer in den Europa-Park vereinfacht werden, schreibt der Europa-Park am Freitag in einer Mitteilung. Bislang war die Reise mit dem Zug in den grenznahen Freizeitpark noch mit einem Umstieg in Freiburg im Breisgau verbunden.