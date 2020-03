Naidoo-Rauswurf bedeutet Ende für «weltbeste Jury» – wer wird ihn bei «DSDS» ersetzen?

Am Samstag geht es in die Live-Mottoshows der deutschen RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» («DSDS»). Der Sender kündigte schon im Vornherein viele Neuerungen an. Doch mit dieser hatte wohl keiner gerechnet: Statt aus vier Juroren, wird die Jury ab jetzt nur noch aus Dieter Bohlen (66), Oana Nechiti (32) und Pietro Lombardi (27) bestehen. Der deutsche Sänger Xavier Naidoo (48) wird nicht mehr mit den anderen am Pult sitzen und die Kandidaten bewerten. Ein Rauswurf mitten in der Staffel! Warum schmeisst «DSDS» ihr Jurymitglied raus? Was ist geschehen: Seit Dienstagabend kursiert ein kurzer Clip des Soulsängers auf den sozialen Medien. Darin besingt er die gesellschaftliche Situation Deutschlands: «Ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt?»

Xavier #Naidoo lässt sich von den Rechtsextremisten in den sozialen Medien für diese volksverhetzende Darbietung feiern. @RTL_DSDS Das ist Teil eurer "Besten Jury der Welt". Wie viele Talente mit Migrationshintergrund habt ihr grade, um sie von diesem Typen bewerten zu lassen?

Ein waschechter Skandal. Denn in den Kommentaren bei Twitter wird Naidoo Rassismus und Fremdenhass vorgeworfen. «Lässt sich von Nazis feiern. Wie kann man sich selbst so wegschmeißen?» oder «Rassismus ist KEINE Meinung!» sind nur einige der Kommentare. Auch Prominente haben sich bereits eingeschalten und Konsequenzen für den Sänger gefordert. Doch nicht alle sehen die Zeilen so kritisch. Vor allem Anhänger der deutschen rechtspopulistischen Partei AfD feiern Naidoo und unterstützen ihn. So schreibt etwa der AfD-Politiker André Poggenburg: «Wer der politischen Korrektheit nicht entspricht, wird aussortiert.» Er spricht von Meinungsfreiheit und findet Gehör bei anderen Nutzern: «Das Video von #Naidoo ist so brandgefährlich das es 2 Jahre lang niemand bemerkt hat.» In der Tat soll das Video bereits 2018 entstanden sein. Die Rassismus-Vorwürfe weisst Naidoo auf Sozialen Medien zurück. «Ich setze mich seit Jahren aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. Liebe und Respekt sind der einzige Weg für ein gesellschaftliches Miteinander», heisst es auf seinem Facebook-Account. Mittlerweile hat der Post zehntausende Likes. Zu der Entstehung des Videos äußerte er sich indes nicht.