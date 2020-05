Nach Verfolgungsjagd: Kantonspolizei Zürich sucht flüchtigen Fahrer

(gb.) Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Donnerstag. Ein Auto habe kurz vor der Kontrollstelle der Eidgenössischen Zollverwaltung in Flurlingen im Kanton Zürich gewendet und sei davongefahren.

Ein Patrouillenfahrzeug der Zollverwaltung folgte ihm. Der flüchtige Fahrer habe stark beschleunigt, ein Rotlicht missachtet und beinahe eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug verursacht.

Die Kantonspolizei Zürich sucht nun Zeugen. Personen, die Angaben zur Fahrweise oder zum Lenker des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.