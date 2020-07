Nach unbewilligtem Rave: Stadt Bern will strenger gegen illegale Partys vorgehen

(agl) Der Gemeinderat verurteilt das Verhalten der Organisatoren und der Besucher auf der Schützenmatte. «Die unbewilligte und ohne Schutzkonzept oder andere Schutzmassnahmen durchgeführte Party erachtet er als verantwortungslos», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Deshalb habe der Gemeinderat die Kantonspolizei beauftragt, unbewilligte Anlässe künftig frühzeitig zu unterbinden. Grosse Menschenansammlungen ohne Schutzmassnahmen sollen so vermieden werden.

Am letzten Wochenende kam es vom Samstag auf Sonntag auf dem Vorplatz der Berner Reitschule zu einer illegalen Party. Obwohl die Veranstaltung bereits am Samstagabend begann, beschlagnahmte die Polizei die Musikanlage erst am Sonntagmorgen. Dies, weil während der Nacht für eine Intervention zu viele Personen anwesend waren, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Zwei Personen wurden im Nachhinein angezeigt.