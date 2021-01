Nach Angriff auf einen 35-Jährigen: Polizei verhaftet junge Tessiner und Aargauer

(sat) Zu dem Angriff war es am Samstag, kurz vor 17.30 Uhr, in der Nähe des Bahnhofs von Lugano gekommen. Wie die Tessiner Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft und das Jugendgericht am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, war von dem Angriff ein in der Region wohnhafter Schweizer betroffen. Nähere Informationen zum Vorgefallenen machen sie nicht. Nur, dass das Opfer schwere Verletzungen an einem Auge erlitt und deswegen in Spitalpflege gebracht werden musste.

Die drei Festgenommenen sind 16, 17 und 19 Jahre alt. Erstere beiden sind italienische Staatsbürger, aber im Kanton Aargau wohnhaft. Der Volljährige ist Schweizer und wohnt im Tessin. Ermittlungen nach dem Angriff haben dann zu den drei Verhafteten geführt. Vorgeworfen wird ihnen versuchte vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung, Körperverletzung und Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern an.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2021: