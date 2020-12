«Müssen zusammenhalten» – BAG bedankt sich bei  Freiwilligen

Der Beitrag kam nicht bei allen gut an. In diversen Kommentaren wurde dem BAG Untätigkeit in der Coronapandemie vorgeworfen. «Gern geschehen, bitte helfen Sie endlich mit!», heisst es etwa. Oder: «Ihr Dank an uns, die Freiwilligenarbeit erbringen, hinterlässt aber in der jetzigen Situation einen bitteren Nachgeschmack.» Ein anderer Nutzer schrieb: «Diese Leute verdienen viel mehr als ein Danke. Sie verdienen, dass die Regierung endlich was Glaubwürdiges tut, damit weniger Leute im Spital landen.» Das BAG reagierte nicht auf die Kommentare.

Der Internationale Tag der Freiwilligen wurde 1985 von den Vereinten Nationen eingeführt. Er wird jährlich am 5. Dezember gefeiert. Das Bundesamt für Statistik schätzt, dass in der Schweiz rund 42 Prozent der Bevölkerung Freiwilligenarbeit leistet. Während der Coronapandemie sind zudem in vielen Gemeinden und Quartieren neue Hilfsnetzwerke entstanden.