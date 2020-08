Mann stürzt beim Abstieg vom Finsteraarhorn in die Tiefe und stirbt

(sku) Der Verunfallte sei Teil einer Dreiergruppe gewesen, schreibt die Kantonspolizei Wallis am Montag. Die Bergsteiger befanden sich demnach am Sonntagmorgen auf dem Abstieg vom Finsteraarhongrat in Richtung Huggisattel. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, waren sie nicht angeseilt.

Aus noch ungeklärten Gründen habe dabei einer der Alpinisten den Halt verloren und sei etwa 250 Meter die Felswand hinunter gestürzt. Die aufgebotenen Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Verunglückten feststellen können. Beim Opfer handelt es sich gemäss Mitteilung um einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

