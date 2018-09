Okay, wir sind jetzt schon AM ENDE! Dieser Clive ist ZU VIEL! OMG!!! Stossseufzer en masse entringen sich der silikonfreien Brüste der weiblichen und männlichen watson-Belegschaft. Wir sind alle sowas von FERTIG! Oder war sonst schon mal einer, der sich CEO, also Chief Executive Officer, nannte ein Bachelor? Ist nicht auch dieser Typ aus Fifty Shades ein CEO? Christian Grey? Ja, ist er. Fuuuuck! Aber seht selbst, wie sich der überdefinierte Clive Bucher (klang Bucher schon je SO sexy?) selbst so definiert:

Und da stehen sie: Die zur Bachelor-Ausstattung unverzichtbaren Worte «Fashion», «Fitness» und «Lifestyle». Aber WTF ist ein «Mindset Coach»? So einer, der das Mentale in Leuten justiert? Ein Manipulator? Und was kann er sonst noch so? Zum Beispiel dies: Schuhe binden Eine der wichtigsten Kulturtechniken, seit es Schuhe gibt. Trotzdem sollte man dies nicht mitten auf der Strasse oder auf einem Parkplatz tun.

Beim Coiffeur hängen Unverzichtbar, wenn man sich für Fashionlifestyle und so interessiert. Ganz deep auch die abgeschnittenen Haare, die noch auf dem Umhang zu sehen sind. Aus der Bibel (die Samson-Saga) wissen wir: Der Verlust von Haaren kommt einem Verlust an Männlichkeit gleich. Kevin, nein, sorry, Clive hat also keine Angst, Schwäche zu zeigen.

Hemden kaufen Und zwar zu enge. Ein Muss für jeden Bachelor. Wieso? Weil sonst die viele Arbeit, die man durchlitten und geleistet hat, verborgen bleibt. Und wo innere und äussere Werte das gleiche sind, wäre dieses Versteckspiel doch ein doofes Understatement.

Tattoos showen DAS Muss für jeden Bachelor. Wahrscheinlich heisst das sich um seinen wackren Arm windende Wort «Victory». Und wahrscheinlich zeigt die Uhr, auf der ungefähr 21.37 Uhr ist, a), seine Geburtszeit, b) die seines Kindes aus erster und geschiedener Ehe, c) den Todeszeitpunkt seines Hundes. Denkt man lang darüber nach, kommt man auf etwas, das auf der Frontseite von Clives Firma steht: «Das Leitbild ist Weg und Ziel zugleich. Es ist für die Mitarbeitenden der BucherInvest der Kompass in eine erfolgreiche Zukunft. Es stützt sie und bietet ihnen eine Orientierung in Zeiten des Wandels.» Pure Poesie.