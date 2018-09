In Ocean City im US-Bundesstaat New Jersey wurden Passanten Zeugen einer ebenso tierischen wie gefährlichen Kletteraktion: Ein Waschbar erklomm die Fassade eines Hochhauses. Als er ungefähr auf der Höhe der neunten Etage war, stürzte er in die Tiefe – und hatte dabei einen grossen Schutzengel bei sich.