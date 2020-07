Gleitschirmpilotin auf dem Weissenstein abgestürzt und verletzt

(sku) Der Unfall ereignete sich laut der Kantonspolizei Solothurn am Montag kurz nach Mittag. Wie die Kapo am Tag darauf schreibt, blieb die 45-jährige Schweizerin aus noch zu klärenden Gründen mit ihrem Gleitschirm in einer Baumkrone hängen. Nach mehr als einer halben Stunde habe sich der Schirm gelöst und die Pilotin stürzte auf den Waldboden. Dabei habe sie sich Verletzungen zugezogen.

Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die Verletzte mittels Seilwinde von einem Helikopter der Rettungsflugwacht Rega geborgen werden. Anschliessend wurde sie in ein Spital geflogen.