(dpa/rwa) Die 31-jährigen Männer fuhren dicht hintereinander in Richtung Karlsruhe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Erwischt wurden sie bei Bad Bellingen im Kreis Lörrach. Dort fuhren sie mit 245 Kilometern pro Stunde an einer mobilen Radarkontrolle vorbei. Erlaubt ist an der Stelle demnach Tempo 120.

Die Polizei nahm den Schweizern am Samstagmorgen die Führerscheine ab. Zudem wurde ihnen die Weiterfahrt in Deutschland untersagt. Auf die Raser kommt nun ein Strafverfahren zu.