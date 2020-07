Fünf junge Wölfe im Waadtländer Jura geboren — Schutzmassnahmen verstärkt

(sku) Wie der Kanton Waadt am Dienstag mitteilte, konnte die Geburt der fünf Jungen am 23. Juli durch Videofallen nachgewiesen werden. In derselben Region werden gemäss Mitteilung auch vier erwachsene Wölfe beobachtet. Das Rudel habe erst am vergangenen Donnerstag eine Mutterkuhherde angegriffen. Den Rindern sei dabei jedoch kein Schaden zugefügt worden.

Laut Mitteilung werden derzeit in Zusammenarbeit mit den betroffenen Bauern in der Region des Marchairuz Schutzmassnahmen getestet, um weitere Angriffe zu verhindern. Der Kanton erinnert in seiner Mitteilung auch daran, dass Hunde auf Weiden mit Vieh an der Leine geführt werden müssen. Allgemein sollten Spaziergänger mit Hunden von Vieh besetzte Weiden jedoch besser meiden.