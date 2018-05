Als einige Minuten später die Polizei vorfährt, reagiert diese genau richtig. Hayes, der wusste, dass er alles richtig gemacht hat, zeigte den Polizisten in aller Ruhe seine Dokumente. Die Gesetzeshüter wandten sich darauf an die Dame nebenan um sie zu beschwichtigen. «Wenn sie irgendetwas tun, um diesen Herrn hier aufzuhalten, dann landen sie im Gefängnis», erklärte der Polizist der aufgebrachten Nachbarin. Diese wandte sich darauf an Hayes und meinte: «Dann machen Sie schnell und verschwinden Sie von hier.» Wiederum intervenierte der Polizist und verteidigte Hayes: «Nein, er kann den ganzen Tag hier bleiben. Er hat einen Vertrag.»

Das Video, das Hayes darauf ins Netz stellte, ging kurz darauf viral. Rund 3,4 Millionen Mal wurde es bereits angeklickt. Erfreut über das korrekte Vorgehen der Polizisten, sagte der 31-Jährige gegenüber der Washington Post: «Ich glaube, ich habe die zwei besten Polizisten in ganz Memphis kennengelernt.» (ohe)