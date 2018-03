Die neu entdeckte Leuchterscheinung am Nachthimmel begeistert die Wissenschaft. Während die bekannten Polarlichter und die im Netz kursierenden Zeitraffer-Aufnahmen davon seit Jahren faszinieren, wird immer häufiger von einem weiteren Naturphänomen in der Nähe der Erdpole berichtet: einem schmalen, violetten Band. Ganz anders also als die uns bekannten Polarlichter, die sich wie ein riesiger, leuchtender Vorhang über den nächtlichen Himmel legen.

Weil es für das bislang unbekannte Polarlicht keine wissenschaftliche Bezeichnung gibt, haben Hobby-Astronomen dem Phänomen kurzerhand einen irdischen Namen verpasst: Steve.

Laut Wissenschaftern soll Steve durch die erhitzten und beschleunigten Teilchen der Sonne entstehen, die beim Auftreten auf das Erdmagnetfeld für das magische Himmelslicht sorgen. Mit der kostenlosen Smartphone-App Aurorasaurus können auch Laien (erhältlich im Google Play Store) auf die Jagd nach den beeindruckenden Polarlichtern gehen.

Bis Steve vollständig erforscht ist, dürften wohl noch viele Jahre vergehen. Bis dahin geniessen wir einfach die atemberaubenden Bilder des neu entdeckten Himmelsphänomen. (luk)