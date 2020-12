Drogenring zerschlagen: 115 Kilo Kokain beschlagnahmt

(dpo) Nach fünfjährigen Ermittlungen gegen den organisierten Drogenhandel haben die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürichs zusammen mit internationalen Behörden zugeschlagen. Die Beute der Operation «Wave»: 115 Kilogramm Kokain, 15 Kilogramm Marihuana sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 850'000 Franken. In der Schweiz und weiteren europäischen Ländern sind über 200 Personen verhaftet worden, wie die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilen.

Die Ermittlungen haben eine nigerianische Organisation aufgedeckt, die im grossen Stil Kokain im Körper von Kurieren oder in Rollkoffern versteckt in die Schweiz schmuggelte. Das Kokain wurde anschliessend an verschiedenen Orden in der Schweiz verteilt und für den Weiterverkauf vorbereitet, heisst es.

An der Operation waren internationale, nationale und kantonalen Polizeibehörde beteiligt.