Drei Tote und ein Vermisster nach Canyoning-Unfall in Ostschweizer Schlucht

(gb.) In der Parlitobelschlucht in Vättis bei Pfäfers hat sich am Mittwoch Abend ein schwerer Canyoning-Unfall ereignet. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte, wurden drei Männer leblos aufgefunden. Ein vierter wird seither vermisst. Es handelte sich nach Angaben der Polizei um spanische Touristen.

Die vier waren auf einer Canyoning-Tour und wurden wohl von einem heftigen Unwetter überrascht, wie die Polizei weiter schreibt. Es sei ein Grossaufgebot von Rettungskräften im Einsatz gestanden. Wegen den Wetterbedingungen musste der Einsatz unterbrochen werden und konnte erst in den frühen Morgenstunden weitergeführt werden.

Die kantonalen Behörden haben für den frühen Nachmittag eine Medienkonferenz angekündigt.

Update folgt...