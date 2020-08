Die Polizei vereitelt in der Stadt Zürich erste Demo von Gegnern der Coronamassnahmen

Auf dem Sechseläutenplatz tolerierte die Stadtpolizei Zürich am Samstag keine Demonstration. Nachdem sich mehrere Dutzend Personen geweigert hatten, die unbewilligte Demo gegen die Coronamassnahmen zu verlassen, räumte die Polizei den Platz. 40 Personen wurden laut einer Mitteilung der Polizei kontrolliert und weggewiesen. Zudem seien vier Männer angehalten und vorübergehend in eine Polizeiwache gebracht worden. Ein Fahrzeug, in dem sich eine Verstärkeranlage und Lautsprecher befanden, wurde laut Polizei vorübergehend sichergestellt.

Bereits kurz nach dem Mittag hatte die Polizei die Personengruppen, die sich für die unbewilligte Kundgebung auf dem Sechseläutenplatz versammelt hatten, ermahnt das Gebiet zu verlassen. «Eine Kundgebung wird nicht toleriert», schrieb die Stadtpolizei Zürich auf Twitter. Die für diese Demo auf Flyern und online angekündigten Programmpunkte «hätten das bisher tolerierbare Mass deutlich überschreiten».

Zweite, bewilligte Demo am Abend

Eine Gruppe der unbewilligten Demonstration vom Sechseläutenplatz marschierte schliesslich zum Helvetiaplatz. Die Stadtpolizei lenkte dazu ein, solange die Leute auf dem Trottoir blieben und den Verkehr nicht behinderten. Für 17 Uhr ist dort eine zweite – allerdings bewilligte – Demonstration gegen die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus angekündigt. Die letzte vergleichbare nationale Demonstration hatte Ende Juni in Bern stattgefunden. Damals gingen geschätzte 500 Personen in der Hauptstadt auf die Strasse.