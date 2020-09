Der Herbst steht vor der Tür: Auf eine letzte Tropennacht folgte nochmals ein Sommertag

(sat) Meteorologisch hat der Herbst zwar bereits begonnen. Nämlich vor einem halben Monat, am 1. September. Kalendarisch wird die dritte Saison dieses Jahr allerdings erst in einer Woche, am 22. September, um exakt 15.31 Uhr, beginnen. Da überrascht es wenig, dass nördlich der Alpen nach einem warmen Montag am Dienstag nochmals leicht höhere sommerliche Temperaturen gemessen wurden. Den höchsten Messwert meldet MeteoNews am Dienstagabend aus Basel-Binningen mit 30,9 Grad. Leicht darunter lagen die höchsten Werte an den Messstellen Leibstadt (30,7 Grad) und Beznau (30,6 Grad).

MeteoNews meldet am Montag noch von drei weiteren Messstellen sogenannte Sommertage mit über 30 Grad als Maximum im Tagesverlauf: Würenlingen (30,3 Grad), Delsberg (30,2 Grad) und Gösgen (30,0 Grad). Nun aber dürfte der Sommer laut den Wetterfröschen zumindest vorerst vom Tisch sein: «In den kommenden Tagen gehen die Temperaturen mit etwas Bise leicht zurück», schreibt MeteoNews. Das sommerliche Niveau bleibe aber «bei vielfach recht sonnigem Wetter bis zum Wochenende grundsätzlich erhalten».