Der ehemalige SRG-Generaldirektor Antonia Riva ist tot

(wap) In diese Zeit sei der Aufbau der Unternehmenseinheit Radiotelevisiun Svizra Rumantscha gefallen, schreibt SRG am Montag in einer Mitteilung. Zudem habe Riva die SRG in einer Zeit der Liberalisierung der Schweizer Medienlandschaft mit seinem diplomatischen Geschick in einen internationalen Verbund geführt und dabei etwa den Zugang zu Eurosport, Euronews und Arte gesichert.