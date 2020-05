Das Wetter war uns in der Coronakrise milde gestimmt

(rwa) Schweizweit lag die Temperatur in diesem Frühling bei 6,2 Grad, wie MeteoSchweiz in einer Mitteilung schreibt. Die 6-Grad-Grenze wurde erst fünf Mal geknackt – in allen Fällen geschah das nach dem Jahr 2000. Vor der starken Erwärmung ab Ende der 1980er-Jahre habe ein Frühling mit landesweit 5 Grad als extrem warm gegolten, erklärte MeteoSchweiz. Das Extreme werde nun zum Durchschnitt. Für die Meteorologen sind solch markanten Verschiebungen die eindrücklichsten Signale der Klimaänderung in der Schweiz.

Einher ging das auch mit einer extremen Sonnenperiode in den ersten Monaten des Jahres. In Basel werden bis Ende Mai 950 Sonnenstunden erwartet. Das ist fast 100 Sonnenstunden über dem bisherigen Rekord von 2011. Auch in Zürich und Bern ist mit neuen Höchstwerten zu rechnen. In der Hauptstadt stammt der bisherige Rekord aus dem Jahr 1893.