Christkatholische Kirche will gleichgeschlechtliche Paare vor dem Altar trauen

(wap) Bei der ausserordentlichen Synodesession am Samstag in Bern sei es es ausschliesslich um die liturgischen und sakramentalen Aspekte der Ehe für alle gegangen, schreibt die Christkatholische Kirche der Schweiz in einer Mitteilung. Eine Segnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften kenne die Kirche bereits seit über 15 Jahren. Nun hielt die Synode fest, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften der Ehe zwischen Mann und Frau theologisch gleichgestellt seien. Dies, da das heutige Eheverständnis beziehungsorientiert sei. Als Konsequenz werden gleichgeschlechtliche Paare nun dieselben Sakramente und denselben liturgischen Rahmen erhalten wie heterosexuelle Paare.