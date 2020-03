Bundesrat Ignazio Cassis reist am 09. und 10. März zu seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Paris. Thema wird dabei auch die Ausbreitung des Corona-Virus sein. In diesem Zusammenhang werde sich Cassis für die kürzlich durchgeführte Rettung von Schweizer Staatsangehörigen aus Wuhan bedanken.

Cassis wird sich ausserdem mit dem Leiter des Zentrums für Analyse, Prognose und Strategie (CAPS) treffen.