Angreifer auf der Flucht: Junger Portugiese stirbt nach Messerangriff

(sat) Wie die Waadtländer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, konnte der Angreifer bisher nicht gefasst werden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben laut Mitteilung jedoch Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände des Mordes in der Bahnhofstrasse von Morges aufzuklären. Wie die Polizei weiter schreibt, ist sie um 21.20 Uhr über den Messerangriff im Zentrum des Städtchens am Genfersee informiert worden.