50-Jähriger bei Unfall mit Elektro-Trottinette schwer verletzt

(wap) Der Unfall habe sich am Samstag zwischen 16.30 und 17.05 Uhr auf der alten Kantonsstrasse zwischen Evionnaz und St-Maurice ereignet, schreibt die Walliser Kantonspolizei am Sonntag in einer Medienmitteilung. Die Ursache des Sturzes sei noch nicht geklärt.

Der in der Gegend wohnhafte Mann sei beim Sturz schwer verletzt und mit der Ambulanz ins Spital Sion gebracht worden. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen. Wer Angaben zum Unfall machen kann, ist gebeten, sich bei der Einsatzzentrale zu melden (027 326 56 56).