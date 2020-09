29-jähriger Segelflugzeugpilot stirbt bei Absturz kurz nach dem Start

(sat) Wie die Waadtländer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, ist das Segelflugzeug mit dem deutschen Staatsangehörigen, der im Wallis lebte, in der Gemeinde Mont-la-Ville am Col du Mollendruz abgestürzt. Dieser liegt in der Nähe des Lac de Joux. Die Rega und Rettungsdienste seien sofort alarmiert worden und auch schnell vor Ort gewesen. Der Pilot habe aber nur noch tot geborgen werden können. Polizei, Staatsanwaltschaft und die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) haben laut Mitteilung Ermittlungen zum Flugzeugabsturz aufgenommen.