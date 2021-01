Dieser Artikel wurde von der GSB Gold Standard Banking Corporation AG aufbereitet und alleinig verantwortet. Hier geht es zu den Richtlinien für Paid Content.

Hamburg (ots)

Anlässlich der Pressekonferenz am 15. Januar 2021 stellte Josip Heit, Chairman of the Board (Vorstandsvorsitzender) der GSB Gold Standard Group, zusammen mit dem Chief Technology Officer (CTO - Technischer Direktor) Alexandru Cocindau vor den zahlreich angereisten Journalisten fest, dass Blockchain-Technologie sowie Dezentralisation eine weltweite Transparenz für verschiedene Produkte ermöglicht, welche man täglich braucht.

Hinzu kommt, dass gerade Telekommunikation und Privatsphäre sehr wichtige Faktoren unseres Zeitalters sind. Die G999-Blockchain bietet eine sichere E-Mail-Übertragung sowie auch Text- und Sprach-Nachrichten, gerade dies kann man eigentlich heute nicht hoch genug schätzen.

Hierzu stellt Josip Heit in einem Beispiel fest: WhatsApp, Telegram, Signal oder auch Threema, sind Applikationen die zusammen von hunderten Millionen Menschen weltweit genutzt werden.

Diese Menschen übertragen ihre Daten, Dokumente, Bilder, Videos und Sonstiges privates, aber auch geschäftliches, über die vorgenannten Applikationen, wobei sich vor nicht einmal 15 Jahren kaum einer vorstellen konnte, wie wichtig diese Kommunikationskanäle einmal werden.

Verschmitzt erwähnt Josip Heit: „Blockchain-Technologie ist sexy, sie bietet sie den vor allem Sicherheit und Transparenz.“

Und gerade aus diesem Grunde, kann bereits heute für die Technologie, welche G999 im Telekommunikations-Transfer-Sektor mit sich bringt, eine mehr als hervorragende Zukunft vorausgesagt werden.

Die GSB Gold Standard Gruppe ist einer der weltweit führenden Software-, IT- und Blockchain-Konzerne. Die GSB Gruppe hatte im vergangenen Jahr, am 03. Oktober 2020 das legendäre "One Monte Carlo Conference Centre" gewählt, um eine beispiellose Technologie zu lancieren, welche darauf abzielt, Transaktionen viel einfacher und schneller zu machen.

Im Rahmen einer glamourösen Eröffnungszeremonie im ikonischen "Salle des Arts" präsentierte Josip Heit, mit seinem Team den G999, welches ein einzigartiges elektronisches System, ein Kartengerät und eine App ist, inspiriert vom deflationären Token-Wirtschaftsmodell, das zudem eine Vielzahl von Optionen ermöglicht, darunter auch ein Kommunikationsnetzwerk, welches den Kunden eine noch nie da gewesene Sicherheit und Privatsphäre garantiert.

Nicht nur vor diesem Hintergrund, strebt die GSB Gold Standard Group mit ihren Entwicklungen an, weitere Applikationen auf dem Technologie-Markt zu launchen, welche in das G999 Blockchain-Eco-System implementiert werden, als auch ein IPO (Initial public offering), noch im laufenden Jahr 2021.