Gewitter im Kopf

In der Schweiz sind etwa 70’000 – 80’000 Personen von Epilepsie betroffen, davon 15’000 – 20’000 Kinder. Epileptische Anfälle sind in der Regel vorübergehende, plötzliche Störungen des zentralen Nervensystems. Je nach Lokalisierung des Anfalls zeigen sich verschiedene Erscheinungsformen. Aussenstehende nehmen in diesen Momenten Veränderungen von Verhalten und Bewegungen der Betroffenen wahr. Ihre Hilfe wird dringend benötigt.

Wo kommen die Anfälle her?

Es sind Veränderungen im Gehirn, welche zu epileptischen Anfällen führen. Die Ursachen einer Epilepsie bleiben oft unerkannt. Gerade mal bei fünf bis zehn Prozent der Betroffenen ist die Krankheit erblich bedingt.