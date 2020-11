Baselbieter Sportpreisverleihung: Jetzt abstimmen und attraktive Preise gewinnen!

Seit rund 20 Jahren meistert der Leichtathletikclub Therwil den Spagat zwischen Nachwuchsförderung und Leistungssport mit Bravour. Dies bestätigen einerseits die seit Jahren steigenden Mitgliederzahlen, andererseits auch die regelmässigen nationalen und sogar internationalen Erfolge. Mit 293 Mitgliedern zählt der Club am drittmeisten lizenzierte Leichtathletinnen und Leichtathleten der Schweiz. Der Schlüssel zum Erfolg scheint eine Mischung aus innovativer Arbeit, gut ausgebildeten Trainerinnen und Trainern, Spass an der Sache selbst und Vereinsverbundenheit zu sein. Beispielsweise organisierte der Verein auch in diesem Jahr unter Einhaltung von Schutzkonzepten für über 200 Kinder und Jugendliche eine UBS-Kids Cup Qualifikation und für fast 100 Vereinsmitglieder ein internes Meeting in Therwil. Ebenfalls zum Angebot gehören jährliche Trainingslager und Trainingsweekends, die den Vereinszusammenhalt fördern.

Der 30-jährige Mario Dolder beendete im März 2020 seine langjährige und erfolgreiche Laufbahn als Biathlet. Noch nie übte ein Baselbieter diese Sportart so professionell aus wie er. Sein Einsatz wurde mit der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang belohnt, womit er zum ersten Baselbieter Teilnehmer in einer nordischen Einzelsportart wurde. Weitere bedeutende Erfolge auf internationaler Ebene waren sein 6. Rang an einem Weltcup-Rennen in Oestersund oder der 15. Rang an der Elite-WM 2017 in Hochfilzen. Der 7. Rang an den Junioren-Weltmeisterschaften 2010 in Torsby (Einzellauf), mehrere Junioren- und Elite-Schweizermeister-Titel sowie insgesamt 76 Top-40-Klassierungen, die ihm Weltcup-Punkte einbrachten, runden seinen sportlichen Leistungsausweis ab. Im Jahr 2009 erhielt er den kantonalen Förderpreis und seit 2013 war er Teil des Baselbieter Olympia-Teams.