Die Rede ist im Untersuchungsbericht von Missmanagement und Machtmissbrauch auf höchster Ebene, bis hinauf zu UNRWA-Chef Pierre Krähenbühl. Das Hilfswerk sicherte seine volle Kooperation bei den Untersuchungen zur Aufklärung der Vorwürfe zu. Eine Stellungnahme wollte das UNRWA wegen der laufenden Ermittlungen nicht abgeben. Über den Untersuchungsbericht hatte am Montag auch Radio SRF berichtet.

Interne Ermittler

Die Vorwürfe der internen Ermittler umfassen "sexuelles Fehlverhalten, Vetternwirtschaft, Diskriminierung und anderen Machtmissbrauch zum eigenen Nutzen, zur Unterdrückung legitimer abweichender Meinungen und zur Erlangung anderweitiger persönlicher Ziele".

Ein ranghoher UNRWA-Mitarbeiter musste die Organisation dem Bericht zufolge wegen "ungebührlichen Verhaltens" im Zuge der Untersuchungen verlassen, andere seien aus "persönlichen Gründen" zurückgetreten.

Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen eine kleine Anzahl ausländischer Führungskräfte - auch gegen Krähenbühl selbst. Der UNRWA-Chef soll eine Liebesbeziehung zu einer Kollegin gehabt haben, die nach einem "äusserst schnellen" Auswahlverfahren 2015 auf einen ihm zugeordneten neu geschaffenen Beraterposten kam.

Krähenbühl erklärte der Nachrichtenagentur AFP, falls die laufenden Untersuchungen zu Ergebnissen führen sollten, die "Korrekturmassnahmen oder andere Managementmassnahmen erforderlich machen, werden wir nicht zögern, diese zu ergreifen".

Der Untersuchungsbericht war bereits im Dezember an das Uno-Generalsekretariat gesandt worden. Seither inspizierten Uno-Prüfer die UNRWA-Büros in Jerusalem und Amman.

Nahrungsmittel und Schulen

Das UNRWA wurde 1949 gegründet und unterstützt nach eigenen Angaben fünf Millionen Palästinenser in den Palästinensischen Autonomiegebieten sowie in Syrien, Jordanien und in Libanon. Unter anderem hilft es mit Nahrungsmitteln und Schulen.

Das UNWRA beschäftigt nach Angaben des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in der Region rund 30'000 Personen. Die Schweiz unterstützt es mit rund 20 Millionen Franken im Jahr. Das sei "erheblicher Beitrag" an das Globalbudget des Uno-Hilfswerks.

Im Frühling 2018 hatte Aussenminister Ignazio Cassis mit Äusserungen über das UNRWA für Aufsehen gesorgt. Er bezeichnete es als ein Hindernis für Frieden in Nahost. Es verhindere die Integration von Palästinensern, die seit Jahren in Jordanien und im Libanon lebten.

Wenige Tage später musste der Gesamtbundesrat klarstellen, dass er an der bisherigen Nahost-Politik und der Unterstützung des Hilfswerks festhalte.

USA zahlen nicht mehr

Die Zahlungen ans UNWRA eingestellt haben im Herbst die USA. Das US-Aussenministerium begründete dies damit, dass die USA einen überproportionalen Teil der Last schultern müssten. Zudem wurde kritisiert, dass UNRWA zu viele Menschen als Flüchtlinge anerkenne.

Nach Angaben vom Herbst 2018 erhält das Flüchtlingshilfswerk pro Jahr umgerechnet rund 947 Millionen Euro an Finanzhilfen. Die USA gaben bisher etwa ein Drittel davon - 2017 waren es nach UNRWA-Angaben rund 291 Millionen Euro.