Hier wird die letzte Swisscom-Telefonkabine der Schweiz abmontiert – sie erhält ein besonderes Plätzchen

Üblicherweise laden Telekommunikations-Unternehmen die Medien ein, wenn sie eine technische Neuigkeit vermarkten wollen. Im Fall der Telefonkabine in Baden ist es gerade umgekehrt: Es ist der Schlusspunkt unter die Geschichte einer öffentlichen Ikone.

Vor laufenden Kameras hob ein Kran das letzte von Swisscom betriebene Publifon an der Bruggerstrasse 164 in Baden in die Lüfte. Wieder aufgestellt wird die ursprünglich 1962 montierte Telefonkabine im Museum für Kommunikation in Bern - als stille Zeugin einer vergangenen Zeit.

Das sagt der Publifon-Verantwortliche Pierre-Antoine Favez zum Abbau der letzten Swisscom-Telefonkabine: