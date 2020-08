Corona-Risikogruppe Schwangere: Erste Spitäler führen Maskenpflicht während Geburt ein

Die Geburt eines Kindes ist ein Ausnahmezustand. Für die gebärende Frau ist es die vielleicht anstrengendste Erfahrung des Lebens. Da geht es um Ängste, Aufregung und natürlich um Schmerzen. In manchen Spitälern neu auch um Schutzmasken.

Seit letztem Mittwoch gehören Schwangere zur Liste der besonders gefährdeten Personen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs leicht höher. Das hat nun nicht nur arbeitsrechtliche Konsequenzen, wie ein Bericht des Newsportals Nau zeigt. Am Universitätsspital Zürich gebe es nun eine Maskenpflicht während der Geburt. Diese betrifft eben nicht nur Ärzte, Hebammen oder Pflegende im Gebärsaal, sondern effektiv auch die gebärende Frau. Diese trage die Maske, so lange es ihr möglich sei, so eine Unternehmenssprecherin.

Auch im Kantonsspital Freiburg muss die Gebärende eine Maske tragen. Während der Pressphase am Schluss der Geburt hat die Frau allerdings die Wahl, ob sie die Maske tragen will oder nicht. Das Berner Inselspital prüft noch weitere Massnahmen; im Universitätsspital Basel gilt derzeit noch keine Maskenpflicht.

Eingeschränkte Atmung

Und in Aargauer Spitälern? Während der Geburt müssen die Gebärenden in den Kantonsspitälern in Aarau und Baden und im Asana-Spital Leuggern keine Masken tragen. Das bestätigten die Spitäler gegenüber der AZ. Ausserhalb der Gebärzimmer gelte jedoch auch für Schwangere Maskenpflicht. Anwesende Partner, Hebammen oder Ärzte tragen ohnehin ununterbrochen eine Maske. Im Gesundheitszentrum Fricktal äussert man sich dagegen ähnlich wie in Freiburg: In der letzten Pressphase könnten Gebärende die Maske abziehen.

Warum in Aargauer Spitälern grösstenteils auf Masken während der Geburt verzichtet wird, begründet Leonhard Schäffer, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik am Kantonsspital Baden so: «Frauen, die sich in der aktiven Phase der Geburt befinden, haben keine Maskenpflicht, da sie sich in der Regel durch die Maske bei der Atmung deutlich eingeschränkt fühlen.»

Anfragen aus den Spitälern Menziken und Muri blieben bislang unbeantwortet.